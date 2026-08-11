Shakira, Karol G, Ricardo Montaner y más artistas se unen por Colombia

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El fuerte terremoto que estremeció Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto no solo generó angustia entre millones de personas, sino que también provocó una inmediata reacción de la comunidad artística.

Desde Colombia y otros países, reconocidas figuras de la música utilizaron sus redes sociales para acompañar a las familias afectadas y llamar a la solidaridad.

El sismo, de magnitud 7,4 y registrado a las 7:34 de la mañana, lleva un saldo de más de 150 personas fallecidas, 100 heridas y ciudadanos atrapados tras el colapso de algunas edificaciones.

Shakira envió un mensaje de fuerza

Una de las primeras artistas en pronunciarse fue Shakira, quien desde sus redes sociales expresó su preocupación por las familias que vivieron momentos de angustia durante el terremoto.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió la cantante barranquillera.

La intérprete también hizo un llamado a mantener la unión y permanecer atentos a las indicaciones oficiales para poder ayudar de manera efectiva a quienes lo necesiten.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”, manifestó, dejando claro que su atención estaba puesta en las víctimas y comunidades afectadas.

Carlos Vives y Marco Antonio Solía se sumaron a la solidaridad

Carlos Vives también reaccionó ante la emergencia y dirigió un mensaje especialmente emotivo a sus compatriotas. El cantante pidió mantenerse unidos y acompañar a quienes atraviesan las consecuencias del desastre.

“Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida”, expresó el artista, quien además manifestó sus oraciones por las familias, los heridos y las comunidades afectadas.

Desde México, Marco Antonio Solís igualmente quiso acompañar al pueblo colombiano. El intérprete expresó toda su solidaridad con las víctimas y utilizó el hashtag #FuerzaColombia para cerrar su mensaje.

Ricardo Montaner pasa del mensaje a la ayuda

Entre las reacciones destacadas está la de Ricardo Montaner, quien informó que la fundación de su familia activó una campaña para atender la emergencia.

“La urgencia es ya”, señaló el cantante argentino, quien además anunció la habilitación de una plataforma para recibir aportes económicos destinados a apoyar la respuesta ante la tragedia.

Su iniciativa marca una diferencia importante frente a los mensajes de solidaridad, pues busca canalizar recursos para atender las necesidades que surgieron tras el terremoto.

Karol G, Maluma y J Balvin llaman a ayudar

La solidaridad continuó creciendo durante las horas posteriores al sismo. Karol G puso el alcance de su fundación Con Cora al servicio de la emergencia y llamó la atención sobre la necesidad de apoyar a las comunidades afectadas.

Por su parte, Maluma compartió mensajes de apoyo y promovió canales para colaborar con las personas damnificadas, mientras J Balvin también manifestó su disposición a contribuir y pidió unión entre los colombianos.

Otro de los artistas que decidió involucrarse de manera más directa fue Camilo. El cantante recurrió a The House Project, iniciativa vinculada a su familia, para promover la recaudación de fondos destinados a las personas afectadas.

La movilización de Camilo se suma a la de otros artistas que han entendido que, en una emergencia de esta magnitud, las redes sociales pueden convertirse en una herramienta para conectar a quienes quieren ayudar con quienes necesitan asistencia.

La lista de figuras que han reaccionado también incluye a Juanes y Ryan Castro, quienes enviaron mensajes de apoyo y llamaron a colaborar con los damnificados. Castro, además, manifestó públicamente su disposición a sumarse personalmente a las labores de ayuda.

Otros artistas internacionales como Marc Anthony también expresaron su solidaridad con Colombia, mientras que David Bisbal vivió el terremoto directamente desde Bogotá y posteriormente compartió su experiencia con sus seguidores.