David Bisbal muestra el terrible momento que vivió durante el terremoto en Colombia

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David Bisbal pasó de la tranquilidad de una mañana en Bogotá a experimentar uno de los momentos más angustiantes de su reciente visita a Colombia cuando a las 07:34 de la mañana (hora local) del 10 de agosto, la tierra estremeció a todo el país.

En ese momento, el intérprete de “Bulería” tomó su teléfono y comenzó a grabar desde el lugar donde se encontraba. Las imágenes, posteriormente compartidas en Instagram, muestran el movimiento de las lámparas de la habitación mientras el cantante intenta mantener la calma.

La angustia de David Bisbal en Bogotá

“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita”, se escucha decir a Bisbal durante la grabación, dejando en evidencia el miedo que sintió mientras el movimiento telúrico continuaba.

El artista almeriense se encontraba en Colombia por compromisos profesionales relacionados con Operación Triunfo USA, producción en la que participa como jurado por lo que había permanecido varios días en Bogotá y, durante su estancia, aprovechó para recorrer algunos lugares turísticos.

Para David, la experiencia fue especialmente impactante porque el temblor lo tomó dentro de su alojamiento. En el video que compartió se observa cómo los objetos de la habitación se mueven mientras el cantante reacciona al fenómeno.

Mientras la habitación continuaba moviéndose, el cantante pidió que el terremoto terminara y trató de tranquilizarse a sí mismo. “Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”, expresó en medio de la tensión.

Según explicó posteriormente, el movimiento se prolongó durante un tiempo que desde su habitación se sintió especialmente largo. Tras finalizar el temblor, decidió salir del alojamiento como medida de precaución ante la posibilidad de que ocurrieran réplicas.

Después del susto inicial, el cantante utilizó nuevamente sus redes sociales para llevar tranquilidad a quienes se habían preocupado por él. “Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien”, explicó.

Una vez comprobado que se encontraba fuera de peligro, el cantante cambió el tono de sus publicaciones y dirigió su atención hacia las personas afectadas.

“Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali, en otras provincias del interior, en Colombia ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas. Estamos todos con el corazón en un puño”, escribió.

El terremoto que azotó a Colombia

El terremoto ocurrió durante la mañana del lunes 10 de agosto. De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La intensidad del sismo hizo que fuera perceptible en Bogotá y en numerosas ciudades del occidente colombiano. También se reportó que el movimiento pudo sentirse en zonas de Ecuador y Panamá.

Los reportes publicados durante este martes elevaban a 132 la cifra de fallecidos y a más de 570 los heridos, aunque las labores de búsqueda y evaluación de daños continuaban. Pereira, Cali, Manizales y otras localidades estuvieron entre las zonas golpeadas por el desastre.