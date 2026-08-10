Reina de belleza conmocionada tras el fuerte terremoto de 7,4 en Colombia

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La mañana de este lunes 10 de agosto se registró un terremoto de 7,4 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejando hasta el momento un saldo de 18 personas fallecidas.

Lágrimas de desesperación

A través de redes sociales, la modelo, actriz y actual participante de Miss Universo Colombia, María Alejandra López, se pronunció por el hecho, resaltando que el departamento de Risaralda es uno de los más afectados.

La belleza posteó un video de cómo se derrumbó por completo la casa donde vivía su tía y primos.

“Muy fuerte terremoto en Colombia. Se cayó la casa de mi tía en el pueblo. Mi abuela está muy bien, gracias a Dios”, compartió en sus historias de Instagram.

En este sentido, la modelo dejó colgada una fotografía llorando por la dura situación que afecta a su país, dejando heridos y edificios completamente caídos.

Reacción del presidente

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se ha pronunciado por el terremoto convocando un comité de emergencia para atender los daños causados por el sismo, y que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas.