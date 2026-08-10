Aylín Mujica y Ninel Conde vivieron con angustia el terremoto de 7,4 en Colombia

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Las reconocidas actrices Aylín Mujica y Ninel Conde se encuentran en Bogotá, Colombia, como parte de las grabaciones del reality de Telemundo “Top Chef VIP 5”. Ambas vivieron momentos de angustia por el terremoto de 7,4 que azotó al país la mañana de este lunes 10 de agosto.

Aylín Mujica reaccionó

La artista se pronunció por la dura situación, posteando en redes un video de cómo ella y su hija Violeta vivieron el sismo que ha dejado hasta el momento más de cien fallecidos, heridos y edificios derrumbados.

“Estamos a salvo, estamos bien”, indicó la estrella de la televisión latina, quien es una de las participantes del reality de Telemundo, que se estrenará el próximo 1 de septiembre.

Ninel Conde

Misma situación le ocurrió a la conocida “Bombón Asesino”, quien también se encuentra en Colombia grabando la nueva temporada de “Top Chef”.

La artista estaba dormida cuando comenzó el duro terremoto. Informó que de manera inmediata se despertó, agarró a su mascota y se fue a buscar un lugar seguro para resguardarse.

Ninel comentó que ha sido el terremoto más fuerte que ha sentido y vivido en toda su vida.

“Es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida, y miren que he vivido en la Ciudad de México, que ahí no es juego. Espero que todos estén bien”, expresó en un video.