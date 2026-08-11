Beyoncé enfrenta proceso legal por una canción de “Renaissance”

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Una polémica legal sacude la carrera de Beyoncé tras ser demandada por “Alien Superstar”, tema musical que pertenece a su álbum Renaissance, lanzado en 2022.

La disputa se centra en el reclamo de Hirose Enterprise y el productor Shuji Hirose sobre el uso sin autorización de un fragmento de “Moonraker”, canción interpretada por John Holiday.

TMZ tuvo acceso a los documentos donde se recalca el uso del intro hablado de “Moonraker” al comienzo de la producción de la artista. Los demandantes sostienen tener los derechos de autor de la canción y que su uso fue sin acuerdos de por medio.

La defensa de Beyoncé responde

Los representantes legales de la cantante ganadora de 35 premios Grammy certifican que Beyoncé consiguió la licencia de John Holiday; sin embargo, esto sucedió después del estreno del disco y a través de una persona no autorizada para hacerlo.

Hirose sostiene que el cantante ya no tenía la facultad de autorizar el uso del material, pues habría transferido sus derechos sobre la canción décadas atrás.

¿Qué esconde “Alien Superstar”?

Durante los primeros segundos de “Alien Superstar” se escucha un fragmento de una voz extraída de “Moonraker”. Por su parte, Hirose Enterprise asegura que posee los derechos de la canción interpretada por John Holiday, conocido también por el proyecto musical Foremost Poets.