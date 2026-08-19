Imágenes de Beyoncé y Michael Jackson estallan la polémica en redes sociales

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Un video grabado en 2001 volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar a una joven Beyoncé durante uno de sus primeros acercamientos con Michael Jackson.

La cantante, que en aquel momento tenía 19 años y todavía formaba parte de Destiny’s Child, aparece emocionada al conversar con el llamado 'Rey del Pop', aunque un gesto del productor Marc Schaffel terminó convirtiéndose en el detalle que más comentarios ha provocado 25 años después.

Así fue el encuentro de Beyoncé con Michael Jackson

Las imágenes corresponden a una grabación realizada como parte de un proyecto de reality show sobre la vida de Michael que nunca llegó a transmitirse. El material fue registrado entre 2000 y 2003 por Schaffel, productor y colaborador del cantante, y permaneció inédito durante años.

En la escena, Beyoncé se encontraba en un estudio mientras se preparaba para participar en “What More Can I Give?”, canción impulsada por Michael Jackson después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la intención de recaudar fondos.

Para entonces, la artista apenas comenzaba a consolidarse junto a Destiny’s Child y recibió con evidente emoción la oportunidad de trabajar en una producción encabezada por Jackson.

El material también muestra el momento en que le hacen saber a Beyoncé que Michael era un gran admirador suyo. La noticia la tomó por sorpresa y respondió con evidente nerviosismo, antes de recibir una llamada directamente del cantante para agradecerle por participar en el proyecto.

El gesto de Marc Schaffel que generó incomodidad

Sin embargo, la conversación entre Beyoncé y Michael Jackson quedó marcada por otro momento que actualmente provoca debate entre quienes han visto las imágenes.

Mientras se preparaba la llamada, Schaffel le pidió a Beyoncé que se acercara y, señalando sus piernas, le indicó que se sentara sobre ellas para poder sostener la conversación telefónica. La joven aceptó y permaneció sentada junto al productor mientras hablaba con Jackson.

El gesto, que en el contexto de la grabación aparentemente ocurrió con naturalidad, es precisamente lo que ha generado mayor incomodidad entre algunos espectadores al volver a circular el video.