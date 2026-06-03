Sale a luz desgarrador testimonio sobre los supuestos abusos de Michael Jackson

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Un nuevo documental sobre los supuestos abusos cometidos por Michael Jackson salió a la luz pública. Vincent Amen, un extrabajador del artista, compartió uno de los testimonios más desgarradores y crueles en torno a las acusaciones que rodearon gran parte de su vida.

Amen comenzó su relación laboral en 2002. Desde entonces, se mantuvo al lado del ‘Rey del Pop’ hasta descubrir una oscura verdad. En “Michael Jackson: El Veredicto”, relata cómo un día recibió un paquete de Frank Cascio, asistente y amigo del cantante, pero su contenido lo dejó sin palabras.

“Niños desnudos con círculos marcados”

En el interior de la encomienda había material pornográfico de menores sin ropa, como si de un catálogo se tratara.

“Empecé a hojearla y había un Sharpie… círculos alrededor de la sección de pedidos de video. Alguien quería estos videos, marcó los que quería. Estos videos, que son de niños desnudos. Algunos con familia, otros simplemente niños desnudos”, comentó en la docuserie.

Tras el hallazgo, encaró a Cascio por las obscenidades que visualizó. En lugar de molestarse, el asistente de Michael Jackson confesó que era un “pasatiempo” en conjunto.

“Le dije: “Frank, ¿qué es esta revista? Hay círculos alrededor de videos con niños desnudos”. Él me respondió: “Eso es solo una fase por la que Michael y yo pasamos. Él marcaba los videos que quería, yo los pedía, fue una fase por la que pasamos”. Los veían juntos. Cuando escuché eso, no podía creerlo”, aseveró.

Estreno de “Michael Jackson: El Veredicto”

“Michael Jackson: El Veredicto” es una docuserie de dos episodios disponible en Netflix.

El proyecto repasa el juicio penal de 2005 contra Jackson, en el que fue acusado de abusar sexualmente de Gavin Arvizo, de 13 años, y fue absuelto de todos los cargos por insuficiencia de pruebas.