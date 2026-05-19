Hija de Michael Jackson entró en pánico por su salud tras alerta

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La hija del fallecido Michael Jackson, Paris, se sometió a una revisión médica tras una alerta en su salud por parte de sus seguidores, quienes notaron algo “extraño” cuando transmitía un live en sus plataformas digitales.

Ante la advertencia, la joven de 28 años se realizó una ecografía para chequear su cuello y constatar que no hubiera anomalías en sus ganglios.

“Me estoy haciendo una ecografía para revisar mis ganglios, ya que señalaron lo raro que se veía mi cuello en mi última publicación”, escribió en un video. Además, confesó haber estado “en pánico” por los comentarios de sus fanáticos. “Hice que alguien viniera a mi estudio de ensayo y me hiciera una ecografía en la garganta”, agregó la artista.

Paris Jackson también se realizó exámenes de sangre para constatar su actual estado de salud.

¿Cuál fue el resultado?

Luego de haber pasado por una rigurosa revisión médica, los especialistas determinaron que se encuentra en perfectas condiciones y, a pesar de un cierto enrojecimiento en sus cuerdas vocales, no hay callosidades.

“Creo que mi cuello simplemente hace cosas raras cuando hablo. Creo que esto es solo mi cuello, y ustedes me están asustando, pensando que algo está mal”, afirmó.

La cantante también reveló que la especulación sobre su salud le generó inquietud respecto a su voz, en un momento en que se encontraba en plenos ensayos para su presentación en el festival BottleRock Napa Valley 2026.