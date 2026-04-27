Paris Jackson lanza demoledora crítica a “Michael”, la biopic de su padre

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La esperada película “Michael”, basada en la vida del icónico Michael Jackson, ha logrado conquistar la taquilla, pero también abrir una grieta dentro de su propia familia.

En el centro de la controversia está Paris Jackson, hija del artista, quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con una opinión directa e incómoda que, seguramente, desagradó a sus creadores Antoine Fuqua y Graham King.

Paris Jackson implacable contra "Michael"

Según sus palabras, la cinta parece dirigida a “una sección muy específica del fandom” que, en su opinión, vive dentro de una visión idealizada de su padre.

La artista también considera que la historia está construida sobre una narrativa manipulada con “muchas inexactitudes y mentiras”, algo que, asegura, no está dispuesta a respaldar.

En este sentido, sostiene que, han vendido una versión de la vida de su padre que “no es real” porque hay muchos momentos que “están edulcorados”.

Asimismo, destacó que, fue contactada por la producción para conocer su aprobación, pero, aunque intentó dar su punto de vista y algunas correcciones, afirma que no fue escuchada por lo que decidió desligarse del largometraje.

“No me gusta la falta de lealtad. Hablé, pero no fui escuchada (…) Pensé: ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera”, aseveró la cantante de 28 años.

Ante sus declaraciones, Paris dejó claro que no le guarda rencor a ‘El rey del pop’ y que su opinión no forma parte de una venganza, sino que busca que su legado “se mantenga fiel a la realidad”.

Un éxito en taquilla pero envuelto en críticas

La polémica resulta aún mayor si se tiene en cuenta que “Michael” ha sido un éxito comercial rotundo, con cifras millonarias en su estreno y una fuerte aprobación del público.

Sin embargo, la crítica especializada ha sido mucho más dura, cuestionando precisamente lo mismo que denuncia Paris: la falta de profundidad y objetividad.

Uno de los puntos más controvertidos es la decisión de omitir completamente las acusaciones de abuso sexual que marcaron la vida del cantante. Este vacío narrativo no es casual y responde a acuerdos legales y a la intención del entorno del artista de proteger su legado.

Para muchos analistas, esta elección convierte la película en un homenaje cuidadosamente “sanitizado”, centrado en su genialidad musical pero alejado de los aspectos más complejos de su vida.