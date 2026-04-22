“Michael” llega a la gran pantalla: detalles clave del esperado estreno

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“Michael” es el retrato cinematográfico de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido y será estrenada mundialmente el 24 de abril de 2026, mientras que, en España y Latinoamérica llega al cine este 22 de abril.

La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el cantante visionario que buscaba el mayor artista del mundo.

Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más icónicas de sus inicios como solista, la película ofrece al público una perspectiva única de Michael. Aquí comienza su historia.

El equipo de "Michael"

“Michael” está protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson en su debut cinematográfico, Nia Long, Laura Harrier y Juliano Krue Valdi, con Miles Teller y el dos veces nominado al Premio de la Academia®, Colman Domingo.

Dirigida por Antoine Fuqua, el galardonado cineasta de “Training Day”, Olympus Has Fallen y la saga “The Equalizer”, con guion de John Logan, tres veces nominado al Premio Óscar®. La película está producida por el ganador del Premio Óscar® Graham King, John Branca y John McClain.

La película es distribuida por Lionsgate en Norteamérica y Japón (en colaboración con Kino Films), y por Universal Pictures a nivel internacional.

Una visión profunda a la vida de 'El rey del pop'

La película biográfica sobre Michael Jackson busca contar, de forma profunda y cinematográfica, la vida del artista desde sus inicios hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mundial.

El film recorre su infancia, mostrando cómo su talento excepcional lo llevó rápidamente a la fama bajo la estricta guía de su padre.

Luego se centra en su carrera en solitario, su evolución artística y la creación de álbumes icónicos que lo consolidaron como el ‘Rey del Pop’, además de su impacto en la música, el baile y la cultura pop global.

También aborda su vida personal detrás del escenario como la presión de la fama desde muy joven, sus relaciones familiares, los desafíos de vivir constantemente bajo la mirada pública y las controversias que rodearon su figura.

En conjunto, la película intenta ofrecer un retrato completo de su genialidad artística y de las complejidades de su vida como una de las estrellas más grandes de la historia de la música.