¿Por qué Janet Jackson declinó participar en la película "Michael"? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La película biográfica del cantante y compositor estadounidense Michael Jackson se estrena este miércoles 22 de abril, lo que tiene emocionado a sus fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, existe un detalle que muchos no han dejado pasar, la no aparición de Janet, hermana pequeña del “Rey del pop”.

Janet rechazar aparecer en el film

La película que muestra los comienzos de la familia con el grupo “Los cinco de Jackson”, pero no tendrá a la también cantante y bailarina, quien decidió mantenerse al margen del film dirigido por Antoine Fuqua.

En el estreno exclusivo de la película en el teatro Dolby de Los Ángeles, La Toya Jackson fue muy clara en compartir con los medios que Janet, la más pequeña del clan, decidió declinar a tener participación en la película protagonizada por su talentoso sobrino, Jaafar Jackson.

“Desearía que todos estuvieran en la película. Le preguntaron y declinó amablemente, así que hay que respetar su decisión. Tengo un enorme respeto y cariño por Janet, pero está bien. Ella apoya a Jaafar y eso es lo que importa”, indicó La Toya.

Conflictos entre hermanos

Aunque no reveló más detalles de la decisión, se conoce de manera pública que Janet sostuvo una relación muy distante con el fallecido artista.

Ella ha confesado en entrevistas que aunque en la infancia vivieron bonitos momentos de unión y cariño, con el paso del tiempo todo cambió, al punto de confesar que Michael la hizo sentir en ocasiones insegura por su peso y físico.

“Había veces en que Mike se burlaba de mí y me insultaba. Cerda, caballo, zorra, vaca. Él se reía y yo también, pero en el fondo me dolía. Cuando alguien te dice que estás demasiado gorda, te afecta”, comentó la artista.

La frágil relación entre ambos es visible con la decisión de Janet en no aparecer en la película, que se proyecta como un éxito de taquilla.