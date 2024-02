¡Cuidado con el picón! Revive el momento en el que Janet Jackson se quedó con las “lolas al aire” en el Super Bowl

Era el 1 de febrero de 2004 cuando en Houston, Texas se celebraba el Super Bowl en su edición número 38 y que fue transmitido por la cadena de televisión CBS. En el show de medio tiempo, Janet Jackson se subió al escenario para dar un espectáculo de altura, solo como ella sabía hacerlo, un episodio que sucedía diez años después que su hermano hizo lo propio en el mencionado campeonato.

Para ese espectáculo también estaba pautado Justin Timberlake, quien fue el responsable de exponer delante de miles de personas a su compañera luego que destapare parte de su traje para mostrar un pezón por medio segundo aproximadamente, el cual afortunadamente no se vio porque estaba tapado por una pezonera. Desde entonces, muchos comenzaron a llamar “Nipplegate” o “Janetgate”, el hecho de mostrar esta parte del cuerpo en público.

Por querer hacer una gracia, le salió una morisqueta y el artista en ese entonces integrante de la agrupación N’Sync fue repudiado por los televidentes, aunque muchos también culpaban a la hermana de Michael Jackson. Esto generó unas 500 mil quejas y varias multas, además de la represión que sintió Jackson por parte de empresarios de la televisión. Queriendo salvar la reputación de la cantante, Timberlake comentó que todo había sido producto del mal funcionamiento en el vestuario.

Años después todos comenzaron a especular que el intérprete de “Cry Me River” lo había hecho a propósito para intentar superar el impacto que había causado el beso que se dieron Madonna y Britney Spears en una de las galas de MTV, el cual fue muy polémico y hasta el sol de hoy es recordado como uno de los momentos más épicos del mundo del entretenimiento.

En cuanto a lo ocurrido, Janet habló en su documental de Lifetime sobre ese episodio el cual aceptó que todo se salió de proporción: “Por supuesto que fue un accidente que no debería haber ocurrido, pero todos están buscando a alguien a quien culpar y eso tiene que parar”. En cuanto a su relación con el estadounidense, aclaró que no existía rencor.

“Justin y yo somos muy buenos amigos y siempre seremos muy buenos amigos. Hablamos hace unos días y él y yo hemos seguido adelante y es hora de que todos los demás hagan lo mismo (…) Él dijo: ‘No sé si debo salir y hacer una declaración’. Le dije: ‘Escucha, no quiero ningún drama para ti. Me están apuntando todo esto a mí. Si yo fuera tú, no diría nada”, expresó.