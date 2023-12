Justin Timberlake le responde sin pelos en la lengua a las acusaciones de infidelidad hechas por Britney Spears

Con su libro de memorias, la cantante estadounidense Britney Spears desempolvó lo que fue su relación con el también cantante Justin Timberlake, la cual data desde hace unos veinte años. Sin embargo, las fuertes confesiones en torno al engaño del artista y el bebé en conjunto que no pudieron traer al mundo, los han puesto nuevamente en el foco.

A pesar del revuelo que se generó, Timberlake se había mantenido alejado de la situación, y no fue hasta su más reciente presentación en Fontainebleau, Las Vegas, que respondió de manera indirecta a través de su tema “Cry Me a River”, una canción que estrenó en el año 2022 y estuvo inspirada en su relación con la intérprete de “Toxic”, la cual finalizó justo ese año.

Antes de iniciar la presentación, el estadounidense exclamó: “Sin faltar el respeto”, así se evidenció en diferentes videos que circulan por las plataformas digitales. Para la ocasión, el exintegrante de N’Sync vistió un saco blanco y una camisa del mismo color, y complementó con un pantalón negro, para marcar la elegancia ante un tema que cantó con mucha pasión.

“Eras mi Sol, eras mi tierra. Pero nunca conociste todas las maneras en las que te amé, no tomaste un cambio e hiciste otros planes, pero apuesto que no pensaste que iban a derrumbarse, no (…) Dijiste que me amabas ¿Por qué me dejaste todo solo? Ahora me dices que me necesitas cuando me llamas al teléfono y te rechazo nena, me debes estar confundiendo con algún otro chico. Tus puentes fueron quemados y ahora es tu turno de llorar. Llórame un río”, se puede escuchar en la conmovedora letra.

¿Qué pasó con Justin y Britney?

Con el propósito de contar su verdadera historia desde hace tiempo la intérprete trabajó en su libro llamado “The Woman In Me”, que salió el 24 de octubre y que de manera misteriosa se filtraron algunas confesiones de la rubia de 41 años, como la intensa relación que vivió en su época de adolescente con el cantante, en la cual quedó embarazada.

"Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", confiesa en el libro Spears.

En este sentido, según las declaraciones de la también compositora acordó junto a Justin practicarse un aborto con apenas 19 años de edad. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho”, destacó.