30 años atrás el “Rey del pop” Michael Jackson hizo renacer el escenario del medio tiempo del Super Bowl (+Performance)

Desde la llegada de la Liga Nacional de Fútbol en 1967 ha tenido como distracción y entretenimiento para todos los espectadores en el mundo el espectáculo del medio tiempo, con artistas de la talla de Carol Channing en 1972, Elvis Presto en 1989 y Gloria Estefan en 1992. Sin embargo, no fue hasta 1993 que el conocido “Rey del pop” Michael Jackson, realizó una cátedra de un espectáculo cargado de baile, entretenimiento y fuegos artificiales.

Jackson dejó ver su talento y profesionalismo como artista saliendo de una enorme pantalla al estadio Rose Bowl ubicado en la ciudad de Pasadena de los Ángeles, California, Estados Unidos, y deleitando a las millones de almas en el recinto con sus éxitos, “Billy jean”, “Black or White”, “We are the world” y “Heal the World”.

La presentación fue en su momento un llamado a las dificultades que atravesaba el mundo, pero sin dejar atrás la energía que el ganador de múltiples premios Grammy se caracterizaba. Luces, humo, bailarines, guitarristas y su equipo, también fueron parte de la euforia que causó el show en los presentes.

El espectáculo que ha sido catalogado por muchos como uno de los favoritos, hizo despertar el interés de la NFL en no solo seleccionar a buenas artistas para el medio tiempo, sino también realizar un despliegue de producción de alto nivel para impresionar a los millones de espectadores que cada año se suman.

De allí comenzaron la gran producción que vemos ahora, como el de Diana Ross en 1996, Prince en 2007, Madonna en 2012, Beyonce en el 2013, Katy Perry en 2015, Justin Timberlake en el 2018, Lady Gaga en 2017, Shakira y Jennifer López en 2020 y Rihanna en el 2023.