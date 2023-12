¿Por qué Beyoncé está siendo señalada de querer transformarse como el “Rey del Pop” Michael Jackson

La estrella estadounidense Beyoncé se encuentra en el ojo del huracán, luego de que usuarios en las redes sociales criticaran el color de piel que mostró la artista de 42 años durante la alfombra roja del estreno de su película de concierto “Renaissance”, en la cual comparte a todo el mundo el increíble espectáculo que realizó este año en diversos países.

Para la premier la intérprete de “Run the World” arribó con un hermoso vestido plateado que acentuaba su increíble silueta, un maquillaje en colores suaves y su abundante cabellera lisa platinada, sin embargo, no fue el look lo que llamó la atención de los usuarios sino su piel, levantando comentarios fuertes en las plataformas 2.0.

El carrusel de fotos posteado en su cuenta de Instagram en la cual tiene más de trescientos millones de seguidores reventó con comentarios como “Beyoncé se blanqueo la piel muy al estilo de Michael Jackson”.

Sin embargo, ante todas las criticas en los medios mundiales y en las redes sociales la ganadora de múltiples premios Grammy salió en su defensa, publicando en su cuenta otro carrusel de imágenes con su cara de cerca que muestra el maquillaje similar al utilizado en el estreno, pero con luz natural.

A lo que muchos de sus fanáticos por todo el mundo han tomado como un mensaje positivo a como la estrella enfrenta las críticas y comentarios.

Su madre Tina Knowles no se quedó callada y envió un fuerte mensaje a los detractores de la también conocida como “Queen B”. “Encontré esto hoy y decidí publicarlo después de ver todos esos comentarios estúpidos, ignorantes y odiosos, acusándola de aclarar su piel y portar cabello platinado queriendo ser blanca”, enfatizó.

Asimismo, la progenitora de la artista indicó que otras hermosas celebridades han utilizado el cabello platinado y ninguna estaban tratando de ser blanca.