Jaafar Jackson y sus raíces latinas: la historia poco conocida del sobrino de Michael Jackson

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El estreno de la esperada película “Michael” no solo ha puesto bajo los reflectores al joven actor Jaafar Jackson, sino que también ha despertado curiosidad sobre su historia familiar.

Detrás del parecido físico y el talento heredado de su legendario tío, se esconde una conexión latina que está dando de qué hablar en la industria del entretenimiento.

Jaafar Jackson revive la leyenda de Michael Jackson

Jaafar Jackson, de 29 años, ha sido elegido para interpretar a Michael Jackson en la nueva biopic que recorre la vida del ícono musical. Su elección no es casual, pues, además de ser su sobrino, ha demostrado habilidades en el canto y el baile que evocan al ‘Rey del Pop’.

El proyecto ha generado expectativa mundial, especialmente porque llega más de una década después de la muerte del artista y promete mostrar tanto su ascenso como los momentos más complejos de su vida.

La historia de la colombiana en el corazón del clan Jackson

Uno de los aspectos más llamativos de Jaafar es su origen latino. Su madre, Alejandra Rodríguez, es una colombiana nacida en Bogotá que formó parte de la familia Jackson de una manera poco convencional.

Alejandra no solo fue pareja de Jermaine Jackson, padre de Jaafar, sino que también mantuvo una relación previa con Randy Jackson, otro de los hermanos del cantante.

Esta situación la convirtió en cuñada de Michael Jackson en dos ocasiones distintas, un hecho poco común incluso dentro de una familia tan mediática.

Durante años, vivió dentro del entorno cercano del clan, llegando incluso a residir en la casa familiar junto a sus hijos, todos portadores del apellido Jackson.

Raíces latinas que enriquecen su arte

La mezcla cultural de Jaafar Jackson ha sido clave en su desarrollo artístico. Aunque nació y creció en Estados Unidos, su herencia colombiana forma parte de su identidad y ha despertado el interés del público latino, que ahora lo ve como un representante indirecto en Hollywood.

Antes del anuncio de la película, Jaafar era relativamente desconocido para el gran público. Sin embargo, su elección para interpretar a Michael Jackson lo ha catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en una de las nuevas promesas del cine y la música.