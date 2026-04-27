"Michael" arrasa en taquilla: la biopic más exitosa de todos los tiempos

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El legado del “Rey del Pop” continúa batiendo récords. “Michael”, la película biográfica sobre Michael Jackson, ha hecho historia en su primer fin de semana, recaudando la impresionante cifra de 314 millones de dólares en todo el mundo.

Según datos obtenidos por Variety, la biopic logró 217 millones de dólares en mercados internacionales y 97 millones en Estados Unidos, considerado en solo pocos días de su estreno un fenómeno en cartelera.

La biopic con el mayor debut de la historia

La cinta dirigida por Antoine Fuqua ha sido el mayor éxito en taquilla para el género biográfico, superando a “Bohemian Rhapsody” estrenada en 2018 y abarca la vida de Freddie Mercury. Aquel éxito recaudó 60 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Michael” se posiciona como el segundo mejor estreno de lo que va de 2026 en Estados Unidos, superado únicamente por la cinta animada “Super Mario Galaxy: La película”, que alcanzó los 131 millones en abril.

Una producción de alto presupuesto

La producción contó con un presupuesto de 200 millones de dólares, convirtiéndose en una de las más costosas del género, gracias a la alianza de Lionsgate y Universal Pictures.

Sin embargo, uno de los puntos más comentados por el público es la actuación de Jaafar Jackson como Michael Jackson, su tío. El parecido físico, su destreza para encarnar a la leyenda del pop fue clave para llevar a la gran pantalla la vida del artista desde su etapa en The Jackson 5 y su ascenso como solista.