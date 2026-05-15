Hermano de Michael Jackson enfrenta millonaria demanda por agresión sexual

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Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson, vuelve a estar en el centro de la controversia. El integrante de la icónica familia enfrenta un fuerte golpe legal después de que se ordenara un pago millonario a la mujer que lo acusó de agresión sexual.

De acuerdo con documentos citados por medios estadounidenses, el cantante deberá pagar una importante suma de dinero luego de que avanzara un fallo por incumplimiento en la demanda civil presentada por Rita Butler Barrett, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente en 1988.

La resolución llegó después de que, según reportes, Jermaine Jackson no respondiera formalmente al proceso judicial.

¿Qué pasó en el caso contra Jermaine Jackson?

La demanda fue presentada originalmente bajo la legislación de California que permite reabrir ciertos casos de abuso sexual ocurridos décadas atrás.

En su denuncia, Rita Butler Barrett aseguró que conocía a Jermaine Jackson por conexiones dentro de la industria musical y que el presunto ataque ocurrió cuando él acudió a su domicilio en Encino, California.

Según la acusación, Jackson, quien además es padre del protagonista de “Michael”, Jaafar Jackson, habría ingresado a la vivienda y cometido la agresión. La demandante asegura que el episodio le dejó secuelas emocionales durante años.

Todo cambió cuando el equipo legal de Rita solicitó una sentencia por defecto, argumentando que Jermaine no respondió ni compareció dentro de los plazos establecidos por la corte. En términos legales, esto permite que un juez emita resolución sin que exista defensa activa.

El monto millonario que deberá pagar

El fallo establece un pago de 6.5 millones de dólares, cifra que incluye daños reclamados por la denunciante y costos legales derivados del proceso.

La noticia ha generado impacto debido a la magnitud económica del caso y porque revive cuestionamientos alrededor de miembros de una de las familias más famosas de la música.

Aunque hasta el momento no se ha reportado una respuesta pública extensa por parte de Jermaine Jackson sobre esta resolución, el caso ya está provocando debate entre seguidores y detractores del artista.