Michael Jackson “revive” en Venezuela: sus canciones regresan al top criollo

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Michael Jackson volvió a conquistar a una nueva generación y a reconectar con sus fans de siempre en Venezuela.

Tras el reciente estreno de “Michael”, la esperada película biográfica sobre el ‘Rey del Pop’, varias de sus canciones clásicas comenzaron a escalar posiciones en Apple Music Venezuela, demostrando que su legado musical sigue más vivo que nunca.

Venezuela le sube el volumen a Michael Jackson

El fenómeno de la biopic no tardó en hacerse notar entre usuarios venezolanos, quienes impulsaron nuevamente algunos de los himnos más importantes de la carrera del artista dentro del top 100 nacional de la plataforma.

Entre los temas que lograron posicionarse destacan “Billie Jean” en el puesto 36, “Thriller” en el 47, “Bad” en el 71, “Beat It” en el 73, “Wanna Be Startin’ Somethin’” en el 85 y “Smooth Criminal” cerrando el listado en la posición 100.

En este sentido, canciones como “Billie Jean” y “Thriller”, lanzadas hace décadas, compiten ahora nuevamente dentro de rankings digitales dominados normalmente por reggaetón, pop latino y música urbana.

"Michael", la película que levantó al 'Rey del Pop'

El estreno de “Michael” ha generado una auténtica ola de nostalgia alrededor del mundo. La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, repasa la vida y ascenso de Michael Jackson desde sus inicios con los Jackson 5 hasta convertirse en una estrella global.

Dirigida por Antoine Fuqua, la película se convirtió rápidamente en tema de conversación por mostrar algunos de los momentos más icónicos del artista, incluyendo recreaciones de actuaciones legendarias, procesos creativos y episodios clave de su carrera.

Más allá de la conversación cinematográfica, el impacto más inmediato se reflejó en plataformas musicales. El catálogo de Michael Jackson experimentó un nuevo impulso global gracias al interés generado por la cinta.