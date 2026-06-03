Así es como Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su noviazgo

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La relación de Kim Kardashian y Lewis Hamilton ya es oficial. Ambos habían sido fotografiados en diversos eventos públicos como el Super Bowl 2026, Coachella y disfrutando de bonitos momentos en Japón, pero ninguno había presumido su amor, como lo hizo Kim el lunes 1 de junio.

La modelo, socialité y empresaria de 45 años, compartió en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes y videos, junto a sus hijos y numerosa familia.

Lewis y Kim en bicicleta

Sin embargo, un video se ha llevado toda la atención al aparecer Kim y el piloto de la Fórmula 1 muy felices manejando bicicleta.

Él portaba lentes negros, gorra y camisa beige, mientras que ella tenía una chaqueta azul, cola alta, lentes negros y gran sonrisa.

Lewis estaba grabando lo bien que se le da manejar bicicleta, mientras que a Kim le costaba un poco mantenerse en las dos ruedas, de acuerdo con lo que se aprecia en el popular clip, que se ha llevado toda la atención de los medios y redes.

Días de amor

La estadounidense que sostuvo una larga relación con el polémico rapero Kanye West, destacó que las imágenes son de cómo han estado sus últimos días al lado del amor de su familia y novio.

La grabación no solo muestra una faceta de amor entre el piloto y la celebrity, sino también confirma la relación.