Kim Kardashian y Lewis Hamilton románticos en una escapada a la playa

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Kim Kardashian y Lewis Hamilton ya no intentan ocultar su romance que saltó a la luz a finales de 2025. Ahora, la pareja fue fotografiada en la playa de Malibú, California, compartiendo un momento juntos.

La empresaria y el piloto de la Fórmula 1 participaron en una actividad de surf. Además, la conexión se hacía sentir en un recorrido por la costa conversando y sonriendo; ante la presencia de los paparazis se mantuvieron sin cuidado.

Ambos vistieron de manera adecuada para la jornada. La estrella de reality show utilizó un traje de neopreno ajustado combinado con un bikini negro, mientras que el siete veces ganador de Fórmula 1 optó por shorts y camiseta en tonos oscuros.

Según TMZ, Kim tomó clases de surf durante la cita, mientras Hamilton permanecía cerca para apreciar su desenvolvimiento. Además, las muestras de afecto no cesaron en su cita en la playa.

Avistamiento amoroso entre Kim y Lewis

En los últimos meses han sido muchos los momentos juntos. Una semana atrás, la pareja fue captada en Los Ángeles en una serie de compras que desató rumores de una posible convivencia.

Movida por el amor, la Kardashian realizó un viaje de 24 horas de Estados Unidos a Reino Unido solo para ver al británico.

“Lewis y Kim son dos de las personas más ocupadas del mundo del espectáculo, pero están decididos a hacer todo lo posible por verse cuando tienen tiempo libre”, reportó The Sun. Asimismo, su presencia en eventos públicos es cada vez más evidente.