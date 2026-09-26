Olga Tañón lanza “Reina No Ruega”, un claro mensaje para que las mujeres reconozcan su valor

Olga Tañón inicia una nueva etapa en su exitosa carrera musical con el lanzamiento de “Reina No Ruega”, un sencillo con un mensaje directo para todas las mujeres: reconocer su valor y exigir un trato digno en cada relación.

Producida por el reconocido productor Richard Marcell, la canción lleva a Olga Tañón nuevamente a ese estilo musical que la convirtió en un ícono de la música tropical, acompañado por su sello interpretativo inconfundible y la fuerza vocal que la ha mantenido como una de las voces más importantes de la música latina.

“Reina No Ruega” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se convierte en el primer sencillo que sirve como antesala de su próximo proyecto discográfico, previsto para marzo de 2027.

“Aprendí mi valor, por eso una reina no ruega"

Con este nuevo tema, Olga Tañón comparte un mensaje de empoderamiento y amor propio, inspirado en la importancia de reconocer el propio valor y no aceptar menos de lo que cada mujer merece dentro de una relación.

La artista también sorprende con el anuncio de su esperado regreso al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde presentará el “SOY VOLCÁN TOUR” el 13 de marzo de 2027. Este espectáculo, que lleva cerca de dos años de planificación, busca mostrar la evolución de Olga Tañón, desde su conocida imagen de “Mujer de Fuego” hasta convertirse en un “volcán” en todos los sentidos, con una propuesta que combinará música, elementos visuales y una puesta en escena especialmente diseñada para esta nueva etapa de su carrera.