Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa se unen al nuevo álbum de la Billo's Caracas Boys

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Los fanáticos de la orquesta musical venezolana Billo’s Caracas Boys celebran el lanzamiento del nuevo álbum musical, titulado “Legendarios 2”. El disco cuenta con la colaboración con grandes figuras de la industria musical latina como Olga Tañón, Fonseca y Gilberto Santa Rosa.

El gran regreso de Billo’s

El álbum marca el retorno musical de la exitosa agrupación fundada por Luis María Frómeta Pereira, inmortalizado en la cultura musical como "Billo Frómeta".

La agrupación mantiene intacto el sonido, esencia y fuerza que siempre ha identificado a la agrupación y con diversos géneros tropicales.

Bajo la producción musical de Remil Renna “Cobi”, el proyecto recopila un total de 11 canciones emblemáticas completamente masterizadas.

Colaboraciones con grandes

Entre los temas se encuentran:

"La Casa de Fernando" a dúo con Fonseca

"Oye" a dúo con Olga Tañón

"Porque Ahora" a dúo con Gilberto Santa Rosa

Cabello viejo

Tanto trabajar

El tren de seis

Cumbia Caletera

Todos los temas ya se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube de Billo’s Caracas Boys, incluyendo un pegajoso Mosaico Billo Frometa, en las voces de Nelson Arrieta, Luis Fernando Borjas y Ronald Borjas.

Hoy la dirección de la orquesta se encuentra llevada por Amable Frómeta, quien mantiene vivo el legado de su padre, Billo Frómeta.