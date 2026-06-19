Olga Tañón despide a Alex Bueno tras su fallecimiento en Nueva York

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"Madre cristo, aún no lo creo", con este emotivo mensaje fue como la cantante y compositora puertorriqueña Olga Tañón, despidió al cantante Alex Bueno, quien falleció el jueves 18 de junio a los 62 años en la ciudad de Nueva York.

El mensaje de "La mujer de fuego"

El comunicado oficial, difundido en redes sociales, confirmó que el artista perdió la vida luego de enfrentar una dura batalla contra un tumor en la cabeza y la presencia de células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo.

La noticia inundó las redes sociales de mensajes de tristeza y dolor, por la partida del merenguero dominicano, quien creó grandes éxitos musicales como “El Jardín Prohibido”, “Que Vuelva”, “Ese Hombre Soy Yo”, entre otras.

Entre las reacciones estuvo la de “La mujer de fuego”, que lamentó la partida del artista con un mensaje.

Olga posteó una imagen luciendo muy elegante al lado del artista, quien había presentado un procedimiento quirúrgico para extirpar la lesión, el cual resultó ser un éxito en la primera etapa, evitando complicaciones neurológicas graves.

Una dura batalla de salud

Sin embargo, los estudios posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas asociadas al tumor, lo que obligó al inicio inmediato de un tratamiento preventivo.

El avance de la enfermedad terminó complicando su estado general hasta su fallecimiento este 18 de junio de 2026, marcando el final de una carrera artística que se extendió por más de cuatro décadas.