Muere famoso merenguero dominicano tras enfrentar una dura enfermedad

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El mundo de la música latina amaneció de luto este miércoles tras confirmarse la muerte del reconocido merenguero dominicano Álex Bueno, quien falleció a los 62 años en la ciudad de Nueva York a las 9:43 de la mañana, según informó su propio equipo de trabajo.

El comunicado oficial, difundido en redes sociales, confirmó que el artista perdió la vida luego de enfrentar una dura batalla contra un tumor en la cabeza y la presencia de células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, expresó su equipo en el mensaje publicado, destacando el impacto emocional y artístico que deja su partida.

La batalla que atravesó el merenguero

La salud de Álex Bueno ya había generado preocupación en los últimos meses. De acuerdo con el comunicado emitido por su entorno el 17 de junio, el artista fue trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2025 luego de que los médicos detectaran un pequeño tumor cerebral.

El procedimiento quirúrgico para extirpar la lesión fue realizado con éxito en una primera etapa, evitando complicaciones neurológicas graves.

Sin embargo, los estudios posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas asociadas al tumor, lo que obligó al inicio inmediato de un tratamiento preventivo.

Pese a la gravedad del diagnóstico, su equipo aseguró en su momento que la evolución del cantante había sido positiva y que no había presentado secuelas neurológicas tras la intervención, lo que mantenía la esperanza de su recuperación.

Durante el proceso médico, el entorno del intérprete dominicano emitió varios comunicados para aclarar rumores sobre su estado de salud y brindar detalles sobre su evolución clínica. En esos reportes se confirmó que Bueno se mantuvo bajo estricta supervisión médica en Nueva York.

Aunque en distintos momentos se informó de una recuperación favorable, el avance de la enfermedad terminó complicando su estado general hasta su fallecimiento este 18 de junio de 2026, marcando el final de una carrera artística que se extendió por más de cuatro décadas.

Un referente de la música caribeña

Álex Bueno fue una de las figuras más versátiles de la música dominicana, destacándose por su capacidad de interpretar géneros como el merengue, la bachata, la salsa y la balada romántica.

Su carrera despegó en la década de los años 80 cuando formó parte de la Orquesta Liberación, agrupación con la que alcanzó notoriedad internacional.

Posteriormente, inició su carrera como solista en los años 90, consolidándose como uno de los intérpretes más influyentes del Caribe. Entre sus canciones más reconocidas destacan temas que marcaron generaciones y que lo posicionaron como una voz inconfundible dentro de la música tropical.

Su estilo romántico, su versatilidad vocal y su presencia en escenarios internacionales lo convirtieron en una figura clave para la expansión del merengue dominicano fuera de su país natal.