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Merenguero venezolano despide a su hija, tras dura batalla contra el cáncer

El artista cantó "Amor eterno" de Rocío Dúrcal, con fuerte sentimiento y llanto 

Por

Elvis González
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 12:34 pm
Merenguero venezolano despide a su hija, tras dura batalla contra el cáncer
Leo Díaz / Cortesía
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Un momento de mucho dolor es lo que vive el cantante venezolano Leo Díaz, por la muerte de su hija Dalisha. En redes sociales se hizo viral un video del artista en el funeral de la mujer, cantando devastado y con profunda tristeza.

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Duro adiós

Según reportes la mujer murió el viernes 20 de marzo, tras haber presentado una dura batalla contra el cáncer de seno.

Dalisha Díaz, seguía los pasos en la música de su progenitor, siendo una figura muy conocida en Lechería, estado Anzoátegui, donde entonaba baladas en establecimientos.

Noticia Oriente posteó en su perfil de Instagram, un video de cómo se desarrollaron los actos fúnebres de la cantante.

Uno de los momentos más fuerte, fue ver al Leo Díaz entonando “Amor Eterno”, como despedida a su hija.

Con llanto y mucho dolor el artista cantó en el ataúd, despertando lágrimas en todos los presentes.

¿Quién es Leo Díaz?

El criollo se destacó en los años 90 por canciones pegajosos de merengue como “Algo de ti”, “Te vas y vuelves”, “Movidito”, entre otras.

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