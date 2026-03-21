Actriz fue hallada en un terminal de autobuses sin vida ¡Paz a su alma!

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El miércoles 18 de marzo la Asociación Argentina de Actores y Actrices, anunció la muerte de la actriz Mariana Pizarro a los 55 años.

Una noticia impactante

Indicaron que la artista y activista feminista, viajaba al bordo de un autobús, cuando el chofer de la unidad se dio cuenta de la muerte al finalizar el recorrido.

La actriz viajaba de Buenos Aires a la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Los reportes de las autoridades dicen que Mariana habría muerto mientras viajaba y descartan que haya sido víctima de un delito, según lo que arrojó la autopsia.

Resaltan su legado

La Asociación Argentina resaltó en un texto la carrera de Pizarro.

“Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro. Su repentina e inesperada partida nos impacta profundamente. Desarrolló una destacada carrera en los ámbitos artísticos, gremial y social. Fue una gran actriz e investigadora”, escribieron.

La noticia generó conmoción en el público, por la manera en cómo partió la artista

Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares para darle el descanso eterno.