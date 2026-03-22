Entérate de los ejemplares retirados de la reunión 13 en La Rinconada 22-03-2026

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Este domingo 15 de marzo, a partir de la 1:25 de la tarde se disputará la decimo tercera reunión del primer meeting de la temporada 2026 con una emocionante programación de 12 carreras sin corte selectivo o de grado y la presencia dle juego del 5y6 nacional desde la séptima prueba de la tarde dominical.

La Rinconada: Retirados de la reunión 13 del domingo

Cada domingo por la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH por sus siglas), publica un listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que tres ejemplares no podrán competir en la mencionada reunión del primer meeting de la presente temporada 2026.

Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos caballos puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

4 carrera #8 Gran Euro Cólico

9 carrera #Esplendor Anaplasmosis

10 carrera # Flecha Veloz Hemoparasitos