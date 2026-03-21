Reina de belleza venezolana pide con urgencia ayuda económica

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El missólogo venezolano Tony Hidalgo realizó un post en su perfil de Instagram, pidiendo ayuda para la Miss Barinas 1975, Helena Merlín. Afirmó que la rubia necesita realizarse unos exámenes lo más pronto posible y costear su tratamiento.

Ayuda para Helena

Según Hidalgo la 3ra finalista del Miss Venezuela 75 celebrado en el Poliedro de Caracas, sufrió una intensa diverticulitis, que la llevó a estar recluida por varios días en el Hospital Dr. Luis Ortega en Porlamar, Margarita.

“Apoyemos económicamente a Helena, para que pueda costear gastos médicos. Necesita apoyo para realizar varios exámenes y pagar todo el tratamiento”, escribió Tony.

El missólogo dejó colgado los datos de la criolla, quien representó a Venezuela en el certamen Miss Young Internacional.

A través del pago móvil los datos:

Banco Caroni

Cédula: 5.302.758

Teléfono: 0416-695-73-35

Apoyo de grandes amigas

Helena que tiene una historia de superación de las calles y las drogas, aseveró hace días en una entrevista en “Sábado en la noche”, que recibe el apoyo de sus amigos de concurso, María Conchita Alonso y Maritza Pineda.

Ambas le depositan dinero para que pueda comprar su comida, ya que el dinero que ella recauda lo gasta en el refugio que tiene para perritos de la calle, que lleva por nombre “Fundación narices frías”.