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Estos son los retirados de la Reunión N°7 en el hipódromo de Valencia para el sábado 21-3-2026

La carrera más importante es el Clásico Alcaldía Bolivariana en las pruebas no válidasPara este sábado 07 de marzo,

Por

Saúl García
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 07:00 am
Estos son los retirados de la Reunión N°7 en el hipódromo de Valencia para el sábado 21-3-2026
@OficialHinava
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Para este sábado 21 de marzo, el hipodrómo de Valencia tiene lista su séptima reunión de la temporada. El programa consta de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional como el eje central de la jornada y en las no válidas, la edición 2026 del Clásico Alcaldía Bolivariana.

Valencia: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El hipismo en el centro del país vive un momento estelar. La invitación queda abierta a toda la familia hípica para que respalde el sistema oficial de apuestas a través del 5y6 nacional, el juego por excelencia que premia el análisis y la pasión del aficionado.

Hasta la mañana de este sábado, se han presentado un total de cinco ejemplares retirados de la programación sabatina, los cuales son los siguientes, 

1 carrera. #1 Persuasión Miositis Escapular. 

4 carrera #1 Queen Mother Inapetencia.

4 carrera #8 La Bastilla Claudicación Miembro Anterior Izquierdo.

5 carrera #4 Tía Felipa Claudicación Miembro Anterior Derecho.

8 carrera #8 The Braves Colico

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