Los Dodgers de Los Ángeles encabezan el ranking de pitcheo para el 2026

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La Major League Baseball (MLB) ha hecho oficiales sus Pitching Staff Rankings de cara a la semana inaugural de la temporada 2026. En un análisis que evalúa tanto la rotación abridora como la profundidad del bullpen, los Dodgers de Los Ángeles han sido ratificados como el equipo con el cuerpo de lanzadores más temido de las Grandes Ligas.

El ranking destaca el equilibrio entre estrellas consolidadas y brazos emergentes que dominarán las lomitas a partir de este mes de marzo.

El top 3: Dominio en la costa oeste y el este

La organización de California lidera el listado gracias a una rotación que combina veteranía y proyecciones de élite. Sin embargo, no están solos en la cima; los Marineros de Seattle ocupan la segunda posición, reafirmando que su joven y potente staff de lanzadores es uno de los más consistentes del negocio.

Por su parte, los Phillies de Filadelfia cierran el podio en el tercer puesto. El equipo de la "Ciudad del Amor Fraternal" mantiene un grupo de abridores capaces de acumular entradas y ponches, siendo un rival directo por el dominio de la Liga Nacional.

La jerarquía del montículo en 2026

El listado de los diez mejores equipos en cuanto a pitcheo se distribuye de la siguiente manera:

En la parte alta del ranking, tras los tres líderes, se ubican los Medias Rojas de Boston en el cuarto lugar, seguidos de cerca por los Tigres de Detroit, quienes cierran el Top 5.

La segunda mitad de la tabla presenta a los Piratas de Pittsburgh en la sexta casilla, demostrando un crecimiento notable en su desarrollo de brazos. Les siguen dos organizaciones de Nueva York con realidades distintas: los Yankees en el séptimo puesto y los Mets cerrando el conteo en la décima posición. Entre ellos, los Cerveceros de Milwaukee (8°) y los Azulejos de Toronto (9°) completan la élite de los mejores cuerpos de lanzadores para el arranque de la zafra.