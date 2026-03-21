Se definen los protagonistas de la Baseball Champions League Américas 2026

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El diamante del Estadio Alfredo Harp Helú se prepara para recibir la Baseball Champions League (BCL) Américas 2026. Tras el éxito de las ediciones anteriores en Mérida y la capital mexicana, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) ha confirmado una nómina de seis escuadras que buscarán el trono que actualmente defienden los Diablos Rojos del México.

Esta edición destaca por su carácter global, al integrar por primera vez a un representante de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) de Venezuela y a un invitado de honor proveniente del béisbol asiático.

Los seis contendientes al trono

De acuerdo con la información oficial, los equipos se dividirán en dos grupos de tres para definir a los finalistas:

México (Anfitrión): Los Diablos Rojos del México , vigentes campeones de la BCL y de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Venezuela (Debutante): Los Samanes de Aragua , quienes hacen historia como el primer equipo venezolano en participar en este certamen de campeones de verano.

Estados Unidos: Los Kane County Cougars , representantes de la American Association of Professional Baseball.

Nicaragua: Los Dantos de Managua , monarcas del Campeonato Nacional de Béisbol Superior "Germán Pomares".

Cuba: El representante de la Serie Nacional de Cuba , cuya definición se espera tras el cierre de su calendario invernal.

Chinese Taipei (Invitado): Los CTBC Brothers de la liga profesional de Taiwán (CPBL), marcando un hito de internacionalización para el torneo.

Grupos y formato de competencia

La organización ha estructurado el torneo en dos sectores para la fase inicial:

Grupo 1: México, Estados Unidos y Venezuela.

Grupo 2: Cuba, Chinese Taipei y Nicaragua.

Los líderes de cada grupo tras la ronda regular se enfrentarán en la Gran Final el domingo 29 de marzo en el apodado "Diamante de Fuego". El calendario inaugural del martes 24 de marzo contará con el choque entre los Dantos de Managua y los CTBC Brothers, mientras que el plato fuerte será el estreno de los Diablos Rojos ante los Kane County Cougars.