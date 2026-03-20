De forma oficial: En la segunda válida para el 5y6 de Hinava se presenta otro retiro

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En horas de la noche de este viernes 20 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de las plataformas digitales del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) la información de una yegua que quedó retirada para la jornada del 5y6 valenciano de la reunión número 07.

Yeguas: R07 Hinava Datos Hípicos

Se trata de Queen Mother (número 1), pues estaba inscrita para participar en la cuarta carrera, segunda válida para el juego de las mayorías para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros.

La castaña contaba con la monta de Josue Vásquez y la entrenaba Carlos Escobar Jr., al mismo tiempo reaparecía luego de 133 días sin correr en pruebas públicas.

En su última, la hija de Don Kioko en Spring Fair llegó séptima a 26 cuerpos de la victoriosa Enchanted Moon.

Motivo del Retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales de Hinava, la razón del retiro de Queen Mother es por Inapetencia. Con este retiro se suma también al retiro de La Bastilla(también quedó retirada en esta segunda válida), Persuación, Tía Felipa y The Braves.