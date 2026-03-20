Carreras en Valencia para apostar en MeridianoBet

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Culmina la semana e inicia un sábado repleto de emoción hípica en el Hipódromo de Valencia donde hay ocho carreras inscritas las cuales puedes jugar y ganar en MeridianoBet.



Si hablamos de buenas opciones para las apuestas, podemos tomar en cuenta la séptima carrera del día, quinta válida, donde se encontrarán nueve caballos de 3 y más, ganadores de 3 carreras. En esta, puedes considerar a Father Love (4), El de Will (9) y Mr Bolinge (7).



Para la octava competición también son caballos recorriendo en 1400 metros de distancia. Aunque todos los que competirán cuentan con gran historial hípico, MeridianoBet recomienda apostarle a Work Time (1).



Independientemente de la elección que decidas, puedes apostar en MeridianoBet.net. Esta y las demás carreras del día estarán disponibles en la plataforma donde puedes realizar tu jugada. Además, cuentas con cashback de 5%.



Arma tu jugada con las opciones que te ofrece la web número 1 de Venezuela donde juegas, ganas y cobras seguro.

R: Valeria González

MeridianoBet