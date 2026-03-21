Don Omar recuerda con cariño su paso por Venezuela

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El cantante puertorriqueño Don Omar recordó su paso por Venezuela, específicamente su participación en Festival Internacional de la Orquídea, celebrado en la Plaza de Todos de Maracaibo.

Por muchos años, el evento albergó a los artistas más grandes de la música en el festival más visto del país conducido por el animador imbatible Daniel Sarcos, donde el público era el responsable de otorgarle el galardón de bronce, plata, oro, platino, diamante, uranio y digital.

Don Omar en el Festival Internacional de la Orquídea

Por motivo del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, el intérprete de “Danza Kuduro” quiso expresar su cariño por el país con un recuerdo que atesora en el corazón.

“Para ti, esta canción de amor”, escribió el boricua en la publicación de la presentación de “Canción de Amor”, fragmento que dedicó a Venezuela.

En 2008 Don Omar pisó el estado Zulia para participar en el Festival Internacional de la Orquídea transmitido por Venevisión a través de su programa Super Sábado Sensacional. El artista llevó sus mejores temas al escenario, donde conquistó la Orquídea de Uranio, gracias a la ovación del público.

Don Omar y su paso por Venezuela

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, “El Rey del Reggaetón” ha visitado el país en múltiples ocasiones, una de las más memorables su actuación icónica en la Feria de Barquisimeto 2008 ante unas 185. 000 personas, marcando un récord histórico.