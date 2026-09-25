La publicación que insinuó la supuesta muerte del actor Ryan Gosling

Una publicación que pretendía celebrar por adelantado el cumpleaños de Ryan Gosling terminó provocando preocupación entre sus seguidores.

El portal de noticias Prime Wire compartió este jueves 24 de septiembre una imagen del actor canadiense que, por la forma en la que fue diseñada, llevó a varios usuarios a interpretar que el protagonista de “Barbie” había fallecido.

La publicación estaba relacionada con el próximo cumpleaños del artista, quien nació el 12 de noviembre de 1980 y cumplirá 46 años en 2026.

Susto entre los seguidores de Ryan Gosling

Prime Wire quiso adelantarse a la celebración y acompañó la fotografía con un mensaje dedicado al actor: “Queríamos desearle al legendario actor un temprano feliz 46 cumpleaños”.

Sin embargo, el detalle que desató la confusión fue la imagen escogida para acompañar el mensaje.

La fotografía de Gosling aparecía en blanco y negro y llevaba las fechas “1980-2026”, una presentación que suele utilizarse en homenajes póstumos para identificar el año de nacimiento y el de fallecimiento de una persona.

Aunque el texto hablaba claramente de un cumpleaños, el diseño provocó que algunos usuarios reaccionaran de inmediato con preocupación y pensaran que se trataba de un anuncio sobre la supuesta muerte del actor.

La sección de comentarios se convirtió rápidamente en el reflejo del susto. “Diossss qué flyer horrible y confuso”, escribió un usuario, mientras otros señalaron: “El peor saludo de cumpleaños” y “Casi tuve un ataque al corazón”.

“Dejen de hacer estos como si hubieran fallecido” y “Qué susto, Dios” fueron otras de las reacciones que dejaron los seguidores ante la publicación.

Ryan Gosling prepara nuevos proyectos

La confusión se produjo en un momento en el que Gosling continúa vinculado a importantes proyectos cinematográficos.

El actor aparece actualmente asociado a “Project Hail Mary”, película de ciencia ficción en la que interpreta al doctor Ryland Grace y de la que también figura como productor.

Gosling, además, mantiene una carrera que comenzó desde muy joven. En 1993 formó parte de “The All New Mickey Mouse Club”, junto a futuras estrellas como Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera, antes de avanzar hacia papeles en televisión y posteriormente en el cine.

Su salto internacional llegó con “The Notebook” en 2004, mientras que actuaciones en películas como “Half Nelson”, “Drive”, “La La Land”, “Blade Runner 2049” y “Barbie” consolidaron su trayectoria en Hollywood.

Por “La La Land” obtuvo el Globo de Oro a mejor actor y por Barbie recibió una nominación al Óscar por su interpretación de Ken y por la canción “I'm Just Ken”.

Aunque es reconocido principalmente por su trabajo frente a las cámaras, Ryan Gosling también ha desarrollado una faceta como músico. Formó parte de Dead Man's Bones, proyecto musical que creó junto a Zach Shields y que publicó un álbum homónimo en 2009.