Ryan Gosling deja papelón a la Barbie, Margot Robbie y toma el protagonismo en los Oscar 2024

Todo parece indicar que la fiebre rosa que generó la película Barbie aún no ha cesado, y es que, para esta edición de los Premios Oscar, el live action de la famosa muñequita cuenta con varias nominaciones, ratificando el por qué fue una de las favoritas del año pasado y junto a ‘Oppenheimer’ rompió el récord de las taquillas mundiales. Sin embargo, algo que ha impactado bastante es que su protagonista, la australiana Margot Robbie brilla por su ausencia en las principales categorías.

Pero está la contraparte, pues el apuesto Ken el cual fue interpretado por Ryan Gosling sí está nominado a Mejor Actor de Reparto, por lo que contará con una actuación especial la noche del 10 de marzo y cantará “I’m just Ken”, el tema que significó el momento de rebeldía del rubio quien decidió desligarse de Barbie y hacer su propia historia. Esto representa el regreso de Gosling a los colores pasteles y la autenticidad que caracteriza al novio de la protagonista.

Cabe resaltar que, su participación fue confirmada recientemente y celebrada por él, ya que, la canción también cuenta con una nominación en la categoría de Mejor Canción Original, pero cuenta con los créditos de los guionistas Mark Ronson y Andrew Wyatt. Aunque esto es un desafío para él, se puso los guantes para hacerle frente y darles a los fanáticos un increíble show desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Aunque no todo fue tan fácil, el galán de 43 años tuvo que pensar muy bien para aceptar o rechazar la propuesta poniendo en tela de juicio su participación. “Podría ser demasiado arriesgado que yo lo hiciera. No sé cómo funcionaría. Pero estoy abierto a ello”, declaró a principios de este mes. “Es un himno, así que necesitaremos presupuesto”, agregó. Recordemos que, en el filme, Ken sale rodeado de muchos amigos y la escenografía resultó alucinante.

De acuerdo a lo explicando por Ronson, esta canción no estaba considerada para formar parte de la banda sonora del largometraje y solo estaría en los créditos, pero de un momento a otro tomó vida y fue imposible dejarla para el final de la cinta. “Él es el trágico número 2: quería que sintieran su dolor. Escribimos esta canción, y era casi como una demo de los Beach Boys, una balada. Se la envié a Greta y le encantó. Entonces ella dijo, ‘Se la enseñé a Ryan. Quiere cantarla en la película’. Me quedé boquiabierto”, contó.

Lo que muy pocos saben es que Ryan dudó al aceptar esa interpretación, sin pensar que meses después volvería a brillar en Hollywood y ahora tendría un puesto muy importante en esta ceremonia. Durante una entrevista, el actor reveló que Ken ha sido el papel más difícil que ha tenido que hacer. “En cierto modo, todo lo que he hecho me ha llevado a ello. Y no puedo creer que esté diciendo esto”, confesó.