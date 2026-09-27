Andreina Castro celebró el 7 cumpleaños de su hija Paulina

La animadora y exreina de belleza venezolana, Andreina Castro, celebró los 7 años de su hija Paulina. En redes sociales la figura publicó imágenes y videos de la bonita celebración para su pequeña.

Celebración de Paulina

Andreina y su esposo, el modelo y exmíster Venezuela, Vito Gasparrini, no escatimaron en gastos para celebrar a su hija con una fiesta con temática de Margaritas, en la que el color amarillo predominó.

La cumpleañera llevó un vestido llamativo de la misma temática de su celebración, posando muy sonriente con sus padres y con su hermanito Valentino.

La celebración hizo reflexionar a la Miss Aragua 2009 sobre el amor por su hija y verla festejando un año más de vida.

Mensaje de una madre orgullosa

"Gracias por llegar y estar en la celebración de Paulina", escribió Andreina en Instagram.

La pequeñita disfrutó del amor de su familia y amigos cercanos, en una celebración que jamás podrá olvidar.

Paulina Gasparrini Castro nació el 24 de septiembre de 2019, pesando 4 kilos y midiendo 55 cm.