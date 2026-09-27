Ileana Márquez confirma su amor con el cantante Omar K11

La Miss Venezuela 2023 y animadora Ileana Márquez Pedroza confirmó su relación con el cantante Omar K11.

Ileana confirma el romance

La belleza de 30 años posteó en sus historias de Instagram unas fotografías muy acaramelada y cariñosa con el intérprete de “Es un placer”.

La confirmación llega luego de que hace varias semanas se hablara que Márquez había finalizado su relación de varios años con su novio Juan Carlos, con quien vivió momentos de gran amor, en especial durante su camino hacia el Miss Universo en México, donde fue top 5.

En la fotografía posteada por la modelo, aparece con Omar en un lugar lleno de sol y arena, lo que deja muy claro que la relación va viento en popa.

Hace días, medios venezolanos habían estado hablando del romance entre ambos. Sin embargo, fue la misma Ileana quien confirmó su nueva relación sentimental.

Reacción de internautas

Hasta el momento no se conocen detalles de cómo nació el amor ni de cuánto tiempo llevan.

El público quedó impactado con la noticia, en especial los seguidores de la belleza valenciana, quienes le desean todo el éxito en su nueva unión.