Ileana Márquez señala de "insoportable" a talento de Telemundo

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La animadora y Miss Venezuela 2023, Ileana Márquez Pedroza, sostuvo una reciente entrevista en la que habló de momentos difíciles que vivió con una compañera de Miss Universo 2024, celebrado en México.

"Faltó el respeto en muchas oportunidades"

La belleza compartió que durante la concentración fue testigo de malas actitudes de la delegada de República Dominica, Celinee Santos, quien es participante de la sexta temporada del reality de Telemundo “La casa de los famosos”.

Sin pelos en la lengua, la valenciana destacó que Santos llegó a la competencia con una estrategia basada en un “personaje”, que proyectaba una imagen conflictiva para generar conversación en el público

“Hubo muchos problemas con ella. Faltó el respeto a compañeras en muchas oportunidades”, destacó.

Una doble personalidad en la competencia

Sin embargo, no todo fue negativo, en un viaje que realizaron como participantes universales, Ileana logró conectar con la verdadera esencia de su compañera, dejándole saber que esa era la actitud correcta que debía mostrar para figurar en el grupo.

“Me atreví a decirle que debía mostrar eso, la persona que conocí ese día era muy diferente. Yo no comparto eso de que ‘hablen mal, pero que hablen’. Es loco crearte un personaje para decir que seré la mala y al final no le funcionó”, dijo.

La opinión de Márquez, ha sido repetida por varias candidatas de la edición 2024, como Miss Puerto Rico, Jennifer Colón, quien ha sostenido fuertes altercados públicos con la morena caribeña.