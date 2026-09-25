El británico Robbie Williams causa furor en Miraflores con inesperado “balconazo”

Tras la suspensión de su concierto, el cantante británico Robbie Williams, encontró una manera inesperada de acercarse a sus seguidores peruanos y apareció en el balcón del hotel Belmond, en Miraflores, Lima, donde se encuentra hospedado.

El momento quedó registrado en video y muestra a Williams levantando los brazos para saludar al público, lanzando besos y luego terminó formando un corazón con sus manos como muestra de agradecimiento por el recibimiento que tuvo durante su primera visita a Perú.

Robbie Williams salió al balcón

Vestido con una franela gris y una gorra blanca, el intérprete de “Angels”, “Feel” y “Supreme” se asomó al balcón mientras los seguidores que estaban frente al hotel comenzaron a gritar al reconocerlo.

La escena ocurrió después de la suspensión de su segunda presentación en Lima. El público que se encontraba en las inmediaciones del hotel terminó recibiendo un encuentro que no estaba previsto como parte de la gira, pero que permitió al artista devolver de alguna manera el cariño recibido.

El gesto del cantante se produjo horas después de que también protagonizara otro momento espontáneo en los exteriores del mismo hotel.

Cantó “Angels” y se puso la camiseta de Perú

Antes del “balconazo”, Williams había salido del hotel para encontrarse directamente con los fanáticos. Acompañado por uno de sus músicos y su equipo de seguridad, tomó una guitarra y comenzó a interpretar “Angels”, uno de los temas más reconocidos de su carrera.

Los presentes se sumaron al cantante mientras grababan la improvisada presentación con sus teléfonos. El momento tomó otro giro cuando Williams se quitó la chaqueta y mostró una camiseta oficial de la selección peruana, provocando nuevamente los gritos del público.

¿Por qué se canceló su segundo concierto?

La aparición del artista en Miraflores ocurrió luego de que la Municipalidad de San Miguel clausurara el Arena 1 Park, recinto donde Williams había ofrecido su primer concierto en Lima el 23 de septiembre.

Según informó la comuna, durante ese espectáculo se detectaron problemas relacionados con las vías de evacuación, el orden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales. Por ello, el segundo show, previsto para el 24 de septiembre, no se realizó.

La productora One Entertainment informó posteriormente que la presentación será reprogramada y que la nueva fecha será comunicada una vez concluidas las coordinaciones con el equipo del cantante.