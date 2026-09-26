Olga Tañón ofrecerá concierto inolvidable en 2027: Conoce el recinto y la fecha

La cantante y compositora puertorriqueña Olga Tañón ha informado las fechas para el estreno del video musical de su nueva tema “Reina no ruega”, y para su próximo concierto en 2027.

Anuncio de la nueva canción

En sus redes sociales, la boricua de 59 años compartió detalles con su fiel público, que la fecha de lanzamiento del video será el venidero 2 de octubre a través de YouTube.

En un breve adelanto en el que aparece cantando y bailando junto a su equipo, la intérprete de “Cómo olvidar” manifestó sus expectativas de que el sencillo se transforme en un éxito tanto en plataformas digitales como en la radio.

La canción es un mensaje de empoderamiento a la mujer y el amor propio que Olga considera todas deben tener al momento de estar en una relación sentimental, comentó en una entrevista.

Además, la artista contó con el apoyo de Richard Marcell, encargado de la producción del nuevo tema.

Detalles del espectáculo en Puerto Rico

La canción llega como un preámbulo de lo que será su gran concierto el 13 de marzo de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico.

El show llevará por nombre “Soy Volcán Tour”, y se espera que Olga repase todos los éxitos más emblemáticos de su larga y exitosa carrera musical.

“Mi gente, mi show “Soy Volcán” será en el Coliseo de Puerto Rico. Una única función que será inolvidable. Les tengo preparada una gran puesta en escena, una majestuosa producción y toda la fuerza de este volcán que llevó por dentro”, escribió Tañón en Instagram.