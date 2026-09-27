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Myriam de Abreu se casó por segunda vez

Según medios la criolla se casó por el civil y el 28 de noviembre será la formal 

Por

Elvis González
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 01:27 pm
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Myriam de Abreu se casó por segunda vez
Myriam Abreu / Cortesía

La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Myriam de Abreu, mejor conocida como “La Barbie”, volvió a vivir uno de los momentos más especiales de su vida: su boda con el cirujano plástico Warner Martínez.

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Boda de Myriam de Abreu 

La noticia fue compartida en el Instagram oficial del programa “Sábado en la noche”, con una fotografía en la que aparecen los novios dando el gran “Sí, acepto” por el civil, la tarde del sábado 26 de septiembre.

En la imagen aparece la Miss Miranda 2007 vestida de blanco y con un pequeño tocado, uniendo su vida con Martínez, con quien se ha mostrado muy enamorada y unida en los últimos meses.

“La boda se llevó a cabo en un reconocido restaurante de Caracas”, escribió el show de entretenimiento en Instagram.

La nueva unión de Myriam llega luego de su relación con el empresario Nelson Montilla, con quien se casó en el 2014 y le dio la bienvenida al mundo a sus hijos, los gemelos, Stefano y Francesco.

Detalles de la boda 

Este nuevo enlace de la “Barbie” fue más discreto que el primero, posiblemente contando con solo familiares y amigos muy cercanos de ambos.

Hasta el momento, Myriam no ha pronunciado palabras por la unión. 

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