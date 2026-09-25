Lady Di Mosquera necesita la ayuda de Venezuela para final del Miss Grand 2026

El certamen Miss Grand Internacional 2026 comienza con la votación oficial para elegir a la ganadora del premio al “Poder del Año”. Una votación importante para las delegadas, ya que la ganadora obtiene un puesto automático en el TOP 20 de la Gran Final.

El concurso, de origen tailandés, ha informado que la votación será solamente a través de su perfil oficial de Instagram.

Pasos de cómo votar:

Los internautas deberán buscar la foto de su candidata favorita y realizar los siguientes pasos:

Me Gusta: 1 punto

Compartir: 2 puntos

Repostear: 3 puntos

La belleza que más puntos obtenga se llevará su pase directo en la gala de coronación el sábado 10 de octubre.

La representante de Venezuela, Lady Di Mosquera ha utilizado sus redes sociales para pedir el apoyo del público en las votaciones, que son importantes en el certamen que dirige el polémico empresario Nawat Itsaragrisil.

La votación cerrará el domingo 27 de septiembre.