Candidata al Miss Grand International deja su cuerpo al descubierto en prueba de talento

La candidata al Miss Grand International 2026, Ignacia Michelson, representante de Chile, lo dio todo durante su prueba de talento, pero, la energía fue tan alta que dejó una parte de su cuerpo al descubierto y sorprendió al público.

Mientras actuaba como DJ, la joven sufrió un percance con su vestuario que provocó que, uno de sus senos se saliera, hecho que no detuvo su espectáculo, pero dejó mucho de qué hablar.

La candidata continuó con su show

Lejos de abandonar la prueba o detener la música, la representante chilena siguió adelante con la actuación y mantuvo la energía frente al público. Su capacidad para reaccionar ante el imprevisto también llamó la atención de quienes siguieron el momento a través de las redes sociales.

El episodio se produjo mientras Michelson mostraba sus habilidades como DJ, una actividad que ha desarrollado profesionalmente durante los últimos años. Esto, no la detuvo y, continuó luciéndose frente a sus compañeras y los asistentes.

¿Quién es Ignacia Michelson?

Ignacia Michelson es una modelo, influencer y figura televisiva chilena que alcanzó popularidad en el país por sus apariciones en programas de televisión y su actividad en plataformas digitales.

Antes de llegar al mundo de los concursos de belleza, ya contaba con una trayectoria pública vinculada al entretenimiento, participando en diferentes realities shows como “Resistiré” y “Acapulco Shore”.

En agosto de 2026, Michelson fue coronada Miss Grand Chile 2026 después de representar a Santiago y superar la competencia nacional.

La plataforma oficial del certamen la identifica como la ganadora nacional, mientras que medios chilenos destacaron que asumió así la responsabilidad de representar a su país en la competencia internacional.