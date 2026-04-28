Candidata a Miss Universo Chile fue captada sosteniendo relaciones íntimas en un reality

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Ignacia Michelson es la representante de Santiago en el Miss Universo Chile 2026. La empresaria y DJ es también una chica reality en los que ha protagonizado picantes momentos que el público ha sacado tras su elección, para el certamen que busca a la mujer más bella de ese país.

La conocida en redes sociales como “LaMichelson11”, buscan consolidar su meta de poder representar a su país en el máximo concurso de la belleza universal, presentándose al certamen regional en febrero, y coronándose el domingo 26 de abril.

Polémica en redes sociales

Tras la victoria de Ignacia han salido múltiples clips de ella en el reality “La venganza VIP 5”, en el que sostuvo amores con el puertorriqueño Asaf Torres.

En un momento del show los exparticipantes vivieron un momento de intimidad, una escena que dejó impresionados a los espectadores ya que ambos no se guardaron nada para realizar el acto.

MTVLA posteó un video que despertó comentarios del público por la actitud de una mujer que aspira a convertirse en reina de Chile y Miss Universo, título que ese país no gana desde 1987.

“Y ella jura ser una Miss Universo”, “Y así se postuló como Miss Chile”, “La que quiere ser Miss Universo”, son algunas de las opiniones.

Recorrido en Miss Santiago

La belleza de piel blanca y ojos claros, posteó todo su recorrido en el Miss Santiago, viendo clases de pasarela, fotos oficiales, entrevistas y la gran noche final.

Pese a las críticas que tiene su participación, Ignacia ha sido muy firme en defenderse destacando que es un sueño.

“Hoy estoy cumpliendo un sueño y quiero decirles a todas las mujeres que alguna vez sintieron miedo de ser juzgadas: no permitan que las críticas les roben sus sueños”, escribió en Instagram.