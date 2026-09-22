Lady Di Mosquera la favorita imbatible en el Miss Grand Internacional 2026

Han pasado varios días desde que Lady Di Mosquera llegó a Tailandia para la concentración de Miss Grand Internacional 2026, un certamen en el que hoy brilla como una de las grandes favoritas por la segunda corona dorada.

Brillando en Tailandia

Su experiencia, fuerza escénica, cuerpo, actitud y estilo la hacen destacar en estos primeros días, llevándose las miradas de los missólogos de Tailandia.

Rosa, negro, dorado y blanco son parte de la gama de colores que la morena ha llevado en sus vestuarios, dando un toque de sabor y actitud con su caminar.

La nacida en el estado Lara llega con experiencia al haber participado en varios certámenes previos, todo en combinación con su personalidad y herramientas para el modelaje, baile, canto y actuación, las cuales muestra en cada etapa.

Lady, quien ganó la corona de Reina Internacional del Café 2026 en Manizales, Colombia, comparte cuarto con Miss Grand Ecuador, con quien es muy cercana y junto a quien entrena para lo que será la competencia en traje de baño.

La segunda dorada

Mosquera busca ganar la segunda corona de este concurso para Venezuela, siendo la primera obtenida en el año 2019 por Valentina Figuera.

Mañana miércoles 23 de septiembre tendrá una prueba muy importante: la Conferencia de Prensa (Press Conference), en la que debe mostrar toda su fuerza y actitud ante el público y las cámaras.