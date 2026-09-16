Lady Di Mosquera parte a Tailandia para el Miss Grand Internacional 2026

La noche del martes 15 de septiembre partió Lady Di Mosquera al certamen de Miss Grand International 2026 en Tailandia. Tras varios meses de mucha preparación, la joven larense se fue con el deseo de darle un nuevo triunfo al país.

Salida de Lady Di

La morena de 26 años salió luciendo una prenda muy representativa de Venezuela, teniendo como punto focal una guacamaya en la parte superior repleta de cristales, lentejuelas y colores.

Un look que la comunicadora llevó con el cabello recogido y estilo. La criolla es una de las grandes favoritas a la corona junto a las delegadas de Filipinas, Tanzania, Guatemala, Cuba y Ecuador.

Para Mosquera representa un gran orgullo gritar Venezuela, pero ahora en uno de los Grand Slam más importantes del mundo, en el que buscará dejar una huella de la belleza y excelencia de las mujeres venezolanas.

En un vídeo de partida aparece sonriente ondeando el tricolor nacional con emoción y orgullo, ante las horas de vuelo para llegar a la "Tierra de las sonrisas", donde comenzará la competencia de desfiles, entrevistas, actividades, salidas, ensayos y la gran noche de coronación el 10 de octubre.

Entrenamiento de altura

Detrás de Lady Di hay un equipo reconocido de belleza, como Jacqueline Aguilera y Esteban Velázquez.

Además, Osmel Sousa, Oskarovsky Boyer, Nano Catanaima, Richard Henríquez, Alirio Vargas, entre otros.

La criolla necesita ahora el apoyo del público para la esperada cena con Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen.

La votación es a través de las redes sociales, en especial en Instagram, en la que el público puede apoyar dando like, comentando y compartiendo la foto oficial de la modelo.