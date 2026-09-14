Lady Di Mosquera lista para conquistar Tailandia en Miss Grand Internacional 2026

En pocos días comienza la concentración de Miss Grand Internacional 2026 en Tailandia, donde una esbelta, tonificada y chispeante venezolana representará el tricolor nacional nuevamente. Se trata de Lady Di Mosquera, quien se estrenará en su primer Grand Slam y con la meta clara de ganar.

La venezolana en boca de todos

La joven salida de las filas del Concurso By Osmel se presentó al nacional de Miss Grand Venezuela, en el que resultó electa gracias a su estampa, belleza y carisma.

Una morena oriunda del estado Lara, lidera todas las predicciones como la gran favorita para ganar la segunda corona dorada para Venezuela.

En los últimos días, la joven ha estado sacando toda la artillería pesada previo a Tailandia, con imágenes y videos llenos de pura belleza.

Lady Di la gran favorita a la corona

La joven es una veterana en certámenes de belleza, siendo la reina actual del título Reina Internacional del Café. Sin embargo, Miss Grand es el primer Grand Slam en el que participa, teniendo que reforzar su preparación en inglés y otras herramientas.

Con Jacqueline Aguilera y Esteban Velázquez a la cabeza del equipo, Mosquera buscará darle toda la gloria a Venezuela en la gran final del próximo 10 de octubre.

Para el reconocido portal de belleza Pageanthology, la venezolana es la gran favorita para ganar la dorada en Tailandia.