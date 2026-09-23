Lady Di Mosquera conquista Tailandia en la ceremonia de prensa del Miss Grand 2026

Como es tradición, cada año en el Miss Grand Internacional se realiza la Conferencia de Prensa, en la que las misses exhiben sus vestuarios llamativos. La Miss Grand Venezuela, Lady Di Mosquera, salió a escena en dos ocasiones con un llamativo vestido en color negro de Honicer Sandoval.

Belleza criolla en Tailandia

La morena, de gran estatura y excelente figura, desfiló con un tocado y mucho brillo que la consolidan como una gran favorita a la corona dorada, la cual sería la segunda para el país.

El look enamoró a los fans y a missólogos de Tailandia, quienes gritaron al ver a la modelo, comunicadora y actriz salir a la pasarela.

Para la prueba de fuego, Mosquera optó por un vestido largo en tono negro, cuello halter y sin mangas, que combinaba a la perfección con su tono de piel y maquillaje suave.

Equipo de Grand Venezuela

Mosquera cuenta con un equipo de preparación de primera, siendo Jacqueline Aguilera y Esteban Velásquez sus directores nacionales.

La próxima parada de Lady será la competencia en traje de baño, un momento crucial en el certamen, que busca una mujer con las cuatro B: Beauty, Body, Brain y Business.

La gala de coronación esta pautado para el sábado 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia.